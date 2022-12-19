Месси получил чек на 10 миллионов долларов за победу на чемпионате мира по футболу

Это произошло в раздевалке сборной Аргентины сразу после победного финального матча с командой Франции, в котором «альбиселесте» выиграли в серии послематчевых пенальти.

Чек на 10 миллионов долларов был вручен капитану аргентинской сборной Лионелю Месси главой Конфедерации футбола Южной Америки Алехандро Домингесом. Однако данная сумма предназначена не лично звездному аргентинцу, а всей команде. Соответственно, ее разделят между всеми игроками сборной Аргентины.

Аргентинская команда выиграла чемпионат мира по футболу впервые с 1986 года, и в третий раз в своей истории. Для капитана сборной Лионеля Месси это был пятый по счету мундиаль, однако титул чемпиона мира 35-летний аргентинец выиграл впервые. Ранее он вместе со сборной Аргентины получал серебряные медали чемпионата мира — это произошло в 2014 году, когда в финальном матче аргентинцы уступили сборной Германии.