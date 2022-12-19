ВСУ из миномётов обстреляли село Елизаветовка в Курской области

Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что ВСУ из миномётов обстреляли село Елизаветовка Глушковского района.

19 декабря губернатор Курской области России Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что служащие украинской армии обстреляли из миномётов село Елизаветовка Глушковского района, выпустив не менее 9 снарядов по российскому приграничному населённому пункту.

Старовойт уточнил, что в результате «прилётов» со стороны Украины жертв и пострадавших нет, однако есть попадание в один жилой дом, где зафиксированы повреждения остекления, стены и газовой трубы.