Служащие ВС РФ уничтожили опорный пункт с иностранными наёмниками украинской армии в районе города Марьинка ДНР.

В понедельник, 19 декабря 2022 года, информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации поразили опорный пункт иностранных наёмников, которые воюют в рамках спецоперации в Украине на стороне Киева, в окрестностях города Марьинка Донецкой Народной Республики.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что центр Марьинки уже зачищен от бойцов украинской армии.