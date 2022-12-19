Издание The American Conservative утверждает, что западные лидеры сталкиваются со сложностями при попытке скрыть настоящие потери украинской армии.

19 декабря колумнист газеты TAC Джордж О’Нил-младший сообщил, что лидеры государств коллективного Запада утратили способность скрывать настоящие цифры потерь убитыми в рядах вооружённых сил Украины. О’Нил-младший напомнил, что ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что с начала спецоперации погибли сотни тысяч украинских солдат.

Примечательно, что в Министерстве обороны Украины отрицают подлинность высказывания фон дер Ляйен, отметив, что с начала СВО умерло якобы лишь 13 тысяч солдат ВСУ.