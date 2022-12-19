Дети Александра Пушкина: слава и осуждение младшего сына великого русского поэта

Младший сын великого русского поэта Григорий Пушкин был совсем мал, когда его знаменитого отца не стало, поэтому и воспоминаний о нем он не имел (не мог по возрасту, ему не было и двух лет на момент смерти Пушкина).

Благодаря состоятельному отчиму Григорий Пушкин получил замечательное образование, однако не пошел по поэтическому пути — не мог рифмовать и не имел легкость слога.

При жизни именно его отец настоял на том, чтобы сына звали именно Григорий — в честь своего предка основателя села Пушкино в 1499 году, а также родоначальника древа поэта.

Григорий приступил к службе в 18 лет, был очень близок к старшему брату Александру и хотел подражать ему во всем, однако в 1866 году решил уйти в отставку и уехать в родовое «гнездо» в село Михайловского.

С 31 года он не пожелал больше выходить в свет из «деревенской глуши».

Есть две версии о том, как уехал Григорий — по одной из них ему не поваляла гордость просить и занимать денег, которых у него не было.

По второй — он был влюблен в «неизвестную француженку» и уехал вместе с ней (кстати, Григорий и сам говорил, что уехал в Михайловское не один).

Правда, впервые он вступил в брак в 48 лет, его супругой стала Варвара Мошкова.

Жили скромно, имение и вовсе пришлось продать в 1899 году. Именно поэтому Григория стали осуждать в обществе, а он был вынужден уехать в женой на окраину Вильнюса, где прожил до самой смерти в 1905 году.

До конца жизни Григорий собирал произведения отца и особенно гордился редкими и дорогими книгами. Вся его жизненная миссия состояла в том, что он стал хранителем памяти об Александре Пушкине.