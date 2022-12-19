Минобороны РФ: четыре ракеты HARM производства США сбили над Белгородом

Министерство обороны России сообщило о перехвате украинских ракет американского производства над Белгородской областью.

Пресс-служба Министерства обороны РФ информирует, что днём 19 декабря в небе над Белгородской областью России системы противовоздушной обороны произвели перехват четырёх боеприпасов вооружённых сил Украины. Известно, что сбитые ракеты являются снарядами HARM и произведены в Соединённых Штатах.

Днём ранее ВСУ также обстреляли Белгородскую область, ввиду чего осколки сбитых ракет нанесли травмы четырём мирным жителям региона, которым потребовалась помощь медиков.