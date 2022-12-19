Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин Прибыл с рабочим визитом в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

19 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что борт президента России Владимира Путина приземлился в Национальном аэропорту «Минск», где российского лидера радушно встретили с караваем и цветами.

Помимо прочего, Путина в аэропорту лично встретил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем, после чего политические лидеры сели в один Aurus и отправились во Дворец Независимости на переговоры.