Путин прибыл в Минск для переговоров с Лукашенко
2022-12-19 16:24
Президент России Владимир Путин Прибыл с рабочим визитом в Минск на переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
19 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что борт президента России Владимира Путина приземлился в Национальном аэропорту «Минск», где российского лидера радушно встретили с караваем и цветами.
Помимо прочего, Путина в аэропорту лично встретил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем, после чего политические лидеры сели в один Aurus и отправились во Дворец Независимости на переговоры.
Опубликовано: Диана Мудреченко