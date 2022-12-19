МВД Болгарии задержало двух украинок с 12 кг золота в нижнем белье
2022-12-19 18:15
Болгарские полицейские произвели задержание двух гражданок Украины за попытку незаконного ввоза золота.
В понедельник национальное радио Болгарии сообщило, что местные полицейские и сотрудники пограничной службы задержали двух украинок в районе КПП "Лесово", обнаружив у них двенадцать килограммов золотых изделий в нижнем белье, что было расценено как попытка контрабанды драгоценных металлов.
Известно, что двух гражданок Украины оставили в Болгарии для допроса на 72 часа, а общая стоимость конфискованного у них золота насчитывает почти 600 тысяч долларов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей