Что происходит с котом под действием валерьянки

Опьяненные настойкой валерьяны коты часто ведут себя неадекватно и смешно, но лекарство смертельно опасно для них.

После употребления небольшого количества валерьянки кот становится весьма оживленным. Начинает мяукать, убегать от невидимых опасностей или преследовать невидимую добычу.

Иногда животные начинают усиленно точить когти. Порой валерьянка может спровоцировать кота на агрессию.

Большие дозы лекарства нарушают моторику кота, а от чрезмерных он может потерять сознание продолжительное время. Некоторые хозяева специально дают котам настойку забавы ради.

Конечно, поступать так с животным нельзя. Запах валерьянка напоминает животным запах кошачьих феромонов. Именно по этой причине домашние питомцы проявляют к ней такой интерес.

Настойка валерьянки содержит спирт. Обычно спирт отпугивает животных, но специфический аромат лекарства перебивает запах алкоголя

Результатом этого становится алкогольное опьянение животного.

Давать котам валерьянку нельзя никогда. Кошачий организм вообще не имеет иммунитета к спирту. Даже небольшие дозы вызывают у кошек сильную интоксикацию и наркотическое опьянение.

Кота начинают мучать галлюцинации, нарушается моторика, нарушается работа внутренних органов, теряются обоняние и слух.

Если часто поить зверя настойкой, то у него быстро разовьются язвы, а движения станут заторможенными. Кот-наркоман не сможет нормально приземляться на лапы.

Зависимость от валерьянки формируется уже через несколько приемов.

Засыпают коты от успокоительного не потому, что поймали кайф, а потому что они заработали мощнейшее отравление и их организм отчаянно борется с ядом.