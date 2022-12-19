Страны ЕС договорились о введении потолка цен на природный газ

В Евросоюзе есть предварительная договоренность о потолке цен на газ, чтобы избежать ситуации летом, когда цены на голубое топливо достигли рекордных уровней. Компромисс был достигнут министрами энергетики стран-членов на встрече в Брюсселе.

Процедуры будут завершены в ближайшие дни. Чехия, отвечающая за работу ЕС, вскоре сообщит о договоренностях. Потолок должен составлять 180 евро за мегаватт-час.

Это означает, что механизм коррекции рынка сработает, если цена на газ превысит 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

Нидерланды и Австрия воздержались при голосовании при принятии предварительного соглашения, а Венгрия была против.

Таким образом, четырехмесячные переговоры подошли к концу. Группа из 15 стран потребовала введения предельных цен на газ . Первоначально против этого была Германия, которую поддержали Нидерланды и Дания.

Однако в конечном итоге Германия поддержала соглашение. 180 евро — это цена намного ниже, чем предложенная Еврокомиссией. Брюссель хотел, чтобы это было 275 евро, что большинство стран назвало шуткой и договорилось о более низком потолке.