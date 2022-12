По мнению врачей, между алкоголем и головной болью нет никакой связи

Распространенное мнение о том, что после спиртного у всех начинает болеть голова, оказалось ошибочным. И это доказали эксперты.

Медицинские работники из Curelator Inc. занимались специальным исследованием, чтобы определить, насколько истинным является утверждение о развитии мигрени после распития алкогольных напитков.

Полученные результаты эксперты разместили в издании The Journal of Head and Face.

Медики проанализировали записи в дневниках 487 жителей англоговорящих стран. Как оказалось 6 тысяч приступов мигрени произошло примерно за 90 дней.

В этом же исследовании был изучен вопрос: насколько часто возникает головная боль в первые 48 часов после распития спиртного.

Во время исследования учитывались возрастные данные, половая принадлежность участников, среднее количество выпитого алкоголя.

В итоге врачи не смогли выявить прямую зависимость головной боли от употребления спиртных напитков.

Иногда обнаруживалось лишь минимальное влияние алкоголя на появление приступа мигрени, и было это только в первые сутки после распития спиртосодержащих напитков.

Исходя из результатов исследования, специалисты отметили: люди с периодическими приступами головной боли без опасения могут употреблять алкоголь в умеренных дозах.