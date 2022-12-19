Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства

19 декабря Владимир Путин сообщил о результатах российско-белорусских переговоров с Александром Лукашенко в Минске.

Вечером 19 декабря Владимир Путин дал пресс-конференцию в Минске после переговоров с Александром Лукашенко, которые длились более двух с половиной часов. По словам Путина, во время беседы с Лукашенко российский президент предложил коллеге создать единое оборонное пространство России и Беларуси.

Также Владимир Путин утверждает, что во время переговоров он и Александр Лукашенко согласовали совместный центр военной техники на российских и белорусских предприятиях.