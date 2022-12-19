Путин обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства
2022-12-19 20:58
19 декабря Владимир Путин сообщил о результатах российско-белорусских переговоров с Александром Лукашенко в Минске.
Вечером 19 декабря Владимир Путин дал пресс-конференцию в Минске после переговоров с Александром Лукашенко, которые длились более двух с половиной часов. По словам Путина, во время беседы с Лукашенко российский президент предложил коллеге создать единое оборонное пространство России и Беларуси.
Также Владимир Путин утверждает, что во время переговоров он и Александр Лукашенко согласовали совместный центр военной техники на российских и белорусских предприятиях.
Опубликовано: Ткачёв Андрей