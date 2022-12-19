Le Figaro: Макрон сообщил французским военным о недружественном поведении россиян

Издание Le Figaro сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон побывал на французском авианосце «Шарль де Голль».

Он приехал туда, чтобы поздравить военных с наступающим Рождеством. Это своеобразная традиция во Франции.

Обращаясь к экипажу корабля, Макрон поблагодарил военных за профессионализм.

Он также отметил, что военные проявили себя с лучшей стороны во время взаимодействия с морскими и воздушными российскими судами, которые проявляли «несколько недружественное поведение».