Захарова: США и страны НАТО используют Украину как полигон для проверки оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США вместе с союзниками по НАТО используют Украину в качестве полигона для тестирования оружия.

В качестве примера она рассказала об использовании во вчерашней атаке на Донецк гаубиц Archer, которые сейчас проходят обкатку.

Захарова отметила, что боевые действия на Украине стали для Запада возможностью проверить свое оружие в полевых условиях.

Она также уточнила, что ВСУ намеренно наносят удары по гражданскому населению.