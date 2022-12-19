Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдохнуть

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посоветовал главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Залужному отдохнуть.

Так он прокомментировал слова Залужного по поводу подготовки Беларусью и Россией совместной операции.

Песков сказал, что генералу Залужному необходимо отдыхать, поскольку он «переработал».

Ранее Дмитрий Песков утверждал, что поездка Владимира Путина в Минск не связана с принуждению Беларуси к участию в украинском конфликте.