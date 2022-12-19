Лукашенко: в Беларуси поставлены на боевое дежурство С-300 и «Искандер», полученные от России
2022-12-19 22:13
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна получила от России систему ПВО С-300 и ракетный комплекс «Искандер», которые уже поставлены на боевое дежурство.
Он напомнил, что российская сторона еще полгода назад обещала Беларуси комплекс «Искандер».
Лукашенко рассказал, что Беларусь вместе с Россией готовил летчиков для самолетов, переносящих боеприпасы.
По его словам, самолеты, подходящие для этих целей, были в Беларуси еще с советских времен.
Опубликовано: Светлана Репина