Лукашенко: в Беларуси поставлены на боевое дежурство С-300 и «Искандер», полученные от России

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна получила от России систему ПВО С-300 и ракетный комплекс «Искандер», которые уже поставлены на боевое дежурство.

Он напомнил, что российская сторона еще полгода назад обещала Беларуси комплекс «Искандер».

Лукашенко рассказал, что Беларусь вместе с Россией готовил летчиков для самолетов, переносящих боеприпасы.

По его словам, самолеты, подходящие для этих целей, были в Беларуси еще с советских времен.