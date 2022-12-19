Главком ВСУ Залужный призвал Зеленского ужесточить ответственность за дезертирство

Главком ВСУ Валерий Залужный призвал Владимира Зеленского ужесточить ответственность для украинских бойцов за дезертирство.

19 декабря главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в официальном Telegram-канале обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом подписать принятый Верховной Радой закон об ужесточении ответственности украинских бойцов за дезертирство.

Залужный объяснил своё требование тем, что «утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой», в то время как самовольно оставившие поле боя бойцы ВСУ могут заплатить штраф, размер которого составляет до 10% боевых выплат, что по мнению украинского генерала является недопустимым.