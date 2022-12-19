Страна.ua: ВСУ взорвали дамбу под Киевом, произошло подтопление домов

Обозреватель Страна.ua Влад Бовтрук рассказал, что в начале спецоперации ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень под Киевом, чтобы замедлить продвижение российских военных.

По его словам, это привело к подтоплению домов в селе Демидов и потере урожая. Вода в местных колодцах стана непригодной для питья.

Жители села опасаются, что с приходом морозов фундаменты домов будут повреждены из-за замерзания воды.

При этом местные власти не выделяют средства на покупку помп, с помощью которых воду можно было бы откачать.