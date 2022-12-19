Главком ВСУ Залужный попросил Зеленского усилить наказания для украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому через свой Telegram-канал.

Он попросил главу государства подписать закон, который предусматривает усиление наказаний за невыполнение приказов для украинских военных.

Залужный пояснил, что речь идет о самовольном уходе с места службы, из воинской части или с поля боя, а также дезертирстве, отказе применять оружие и неисполнении боевых приказов.

Ранее петиция об отмене аналогичного закона набрала более 25 тыс. подписей – необходимое количество для рассмотрения президентом.