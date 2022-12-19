Глава СВР Нарышкин: Запад планирует активизировать разработку биологического оружия

APS
2022-12-19 23:56

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США и другие страны Запада намерены ускорить разработку биологического оружия.

По его данным, речь идет о создании новейших систем вооружений, активизации исследований в области создания биологического и генетического оружия.

Нарышкин отметил, что на конструктивный диалог с Западом по поводу будущего мироустройства рассчитывать не приходится. 

При этом он уточнил, что сейчас уже невозможно остановить процесс перехода к многополярному миру.

Опубликовано: Светлана Репина







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