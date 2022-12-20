Путин: обстановка в Донбассе и новых регионах России крайне сложная

Владимир Путин заявил о сложной обстановке в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

20 декабря Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности России с их профессиональным праздником, в ходе выступления заявив, что сейчас на территории Донбасса, а также Херсонщины и Запорожья наблюдается крайне тяжёлая обстановка. При этом Путин подчеркнул, что данные регионы уже стали частью России, ввиду чего Москва обязана заботиться о живущих в них людях.

Также Владимир Путин поручил существенно усилить меры контртеррористической безопасности на всех потенциально уязвимых объектах страны.