Главком ВСУ Залужный попросил Зеленского ужесточить наказание за дезертирство

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный обратился с просьбой к Владимиру Зеленскому усилить ответственность украинских военных, принимающих участие в конфликте с РФ.

20 декабря глава украинских Вооружённых сил Валерий Залужный провёл переговоры с Владимиром Зеленским, попросив подписать его постановление Верховной рады страны, предлагающее ужесточить наказание за дезертирство в рядах солдат ВСУ. По мнению Залужного, сейчас самовольное оставление воинской части или поля боя является частой практикой у бойцов армии Украины.

Валерий Залужный утверждает, что из-за бегства украинских солдат с места сражения их сослуживцы обязаны выходить из отпусков досрочно, закрывая бреши в обороне.