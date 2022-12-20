DHN: Германия заморозила российские активы более чем на 5 млр евро

Издание Die Heutigen Nachrichten сообщает, что власти ФРГ заморозили российские активы на сумму более 5 млрд евро.

Речь идет об активах физических лиц и компаний, попавших под западные санкции.

В банках Германии заморожено более 2,2 млрд евро. Еще 1,1 млрд приходится на движимое имущество. Об остальных средствах Германия не сообщает.

Ранее в Венгрии было заморожено российских активов на 870 млн евро, в Италии – на 2,3 млрд евро, в целом в ЕС – на 19 млрд евро.