Пушилин: российские военные вытесняют ВСУ в частный сектор Марьинки, где невозможно обороняться

Врио главы ДНК Денис Пушилин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, что в Марьинке российские военные практически вытеснили ВСУ в частный сектор.

По его словам, там у украинских военных не будет возможности обороняться, и ВС России скоро возьмут населенный пункт под свой контроль.

Пушилин пояснил, что сейчас идет зачистка высоток, а частный сектор в Марьинке практически разрушен.

Он отметил, что после взятия Марьинки российские военные смогут продвигаться в направлении Красногоровки и Кураховки.