Заместитель главы российского МИДа Сергей Вершинин уверен, что страны ЕС пытаются скрыть свою ответственность за военные преступления украинской армии.

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин полагает, что страны Европейского союза, намереваясь создать антироссийский трибунал для расследования возможных преступлений солдат армии России в Украине, тем самым нарушают устав международного права и ООН. Также Вершинин заверил, что Москва никогда не признает постановления трибунала, деятельность которого не считает легитимной.

Сергей Вершинин уверен, что попытка Евросоюза создать спецтрибунал в отношении России свидетельствует о желании ЕС скрыть свою сопричастность к военным преступлениям ВСУ, поскольку европейские страны тратят миллионы долларов на поставку оружия украинским войскам, от которого гибнут в том числе мирные жители.