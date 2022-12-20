Китайская газета Guancha утверждает, что страны Евросоюза не смогут уговорить Вашингтон о смягчении закона, направленного на сокращение инфляции в США в ущерб европейским производителям.

Утром вторника китайский политолог Сунь Яньхун опубликовала колонку для местного журнала Guancha, где сообщила, что Европейский союз не сможет избежать экономического удара со стороны Соединённых Штатов, поскольку закон IRA, стимулирующий американских потребителей к покупке местной продукции, будет принят без смягчающих поправок.

По данным Яньхун, главы ЕС просят Вашингтон о смягчении действия закона IRA, пока не вступившего в силу, и до его активации состоится ещё один раунд американо-европейских переговоров. Автор статьи в Guancha верит, что США не пойдут на уступки Брюсселю, ввиду чего торговая война между ЕС и Соединёнными Штатами может начаться уже в ближайшее время.