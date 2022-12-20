ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области, повредив электроснабжение
2022-12-20 06:54
Александр Богомаз сообщил о новом обстреле приграничной российской деревни в Брянской области.
Утром 20 ноября губернатор Брянска Александр Богомаз опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели ракетный обстрел села в Суземском районе Брянской области России, нарушив электроснабжение в ряде населённых пунктов.
Богомаз подчёркивает, что при обстреле Суземского района раненых среди мирных граждан и военных не выявлено, однако энергетики пока не в состоянии добраться к месту повреждения электропередач.
Опубликовано: Ткачёв Андрей