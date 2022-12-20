Большая разница: странные особенности Китая, которые не понять славянам

В ресторане Поднебесной обидятся на чаевые, а все жители будут переживать, если кто-то разрежет грушу пополам.

У культуры китайцев есть много общего с российской. Но есть и отличия, которые удивляют, а то и шокируют. Какие именно?

Чаевые

Если их оставить официанту в России, это норма. А вот в Китае могут оскорбиться. В ряде заведений даже официально запрещено принимать любые поощрения. И, если официант не успеет догнать щедрого гостя, чтобы вернуть деньги, его могут уволить.

Груша

В Китае ее нельзя резать пополам. Законом это не запрещено, однако местные жители этому не будут рады. Дело в том, что в этой стране такая процедура, по приметам, - к расставанию. То есть, плохая примета.

Отдельные блюда

Китайцы сочтут человека дикарем, если тот, будучи в компании, решит заказать себе отдельное блюдо в ресторане. У китайцев вся еда находится на крутящейся части стола, которую каждый может повернуть, чтобы взять часть блюда из общей тарелки.

Сон

Многие китайцы спят днем. В ряде офисов даже оборудованы специальные комнаты, где работник может вздремнуть. Считается, что подобный отдых способствует восстановлению сил.

Поезд

В китайских поездах пассажиры могут стоя ехать... два дня! Даже на поезда дальнего следования продают стоячие билеты. Потому, когда поезд прибывает, люди берут его едва не штурмом, чтобы занять сидячее место.