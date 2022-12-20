Большая разница: странные особенности Китая, которые не понять славянам
В ресторане Поднебесной обидятся на чаевые, а все жители будут переживать, если кто-то разрежет грушу пополам.
У культуры китайцев есть много общего с российской. Но есть и отличия, которые удивляют, а то и шокируют. Какие именно?
Чаевые
Если их оставить официанту в России, это норма. А вот в Китае могут оскорбиться. В ряде заведений даже официально запрещено принимать любые поощрения. И, если официант не успеет догнать щедрого гостя, чтобы вернуть деньги, его могут уволить.
Груша
В Китае ее нельзя резать пополам. Законом это не запрещено, однако местные жители этому не будут рады. Дело в том, что в этой стране такая процедура, по приметам, - к расставанию. То есть, плохая примета.
Отдельные блюда
Китайцы сочтут человека дикарем, если тот, будучи в компании, решит заказать себе отдельное блюдо в ресторане. У китайцев вся еда находится на крутящейся части стола, которую каждый может повернуть, чтобы взять часть блюда из общей тарелки.
Сон
Многие китайцы спят днем. В ряде офисов даже оборудованы специальные комнаты, где работник может вздремнуть. Считается, что подобный отдых способствует восстановлению сил.
Поезд
В китайских поездах пассажиры могут стоя ехать... два дня! Даже на поезда дальнего следования продают стоячие билеты. Потому, когда поезд прибывает, люди берут его едва не штурмом, чтобы занять сидячее место.
Опубликовано: Светлана Гаврусева