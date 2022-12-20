ISW: Лукашенко отказал Путину в участии Беларуси в спецоперации на Украине

Институт изучения войны ISW утверждает, что Александр Лукашенко не согласился направить белорусские войска в Украину по просьбе Владимира Путина.

20 ноября институт ISW опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что сотрудники организации считают, что Александр Лукашенко отказался от военного участия Беларуси в спецоперации на территории Украины по просьбе Владимира Путина. Такой вывод аналитики ISW сделали на основе речи Лукашенко в ходе постпереговорной пресс-конференции.

По данным ISW, во время своего выступления Александр Лукашенко активно указывал на желание Беларуси повысить свою обороноспособность в условиях нахождения войск и военной техники НАТО на границах белорусского государства.

Вместе с тем эксперты ISW не имеют доказательств тезиса того, что Владимир Путин якобы просил Лукашенко о вступлении белорусских военных в российскую спецоперации в Украине. При этом пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков посоветовал "отдохнуть" всем, кто считает возможным участие Беларуси в СВО, в том числе генерала украинской армии Валерия Залужного.