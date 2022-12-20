Венгрия пригрозила, что будет работать напрямую с «Газпромом», если ЕС введет потолок цен на газ

Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в ходе согласования потолка цен на российский газ.

По словам министра иностранных дел Венгрии, для его страны важнее всего безопасность поставок газа в Венгрию. Поэтому, если лимит цен будет принят, и возникнет необходимость в пересмотре долгосрочного контракта с «Газпромом», то власти страны пересмотрят его, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения. При этом, как подчеркнул Сийярто, Венгрия не будет спрашивать разрешения у Еврокомиссии, а самостоятельно предпримет действия, направленные на обеспечения своей энергобезопасности.

Также против введения потолка цен на газ активно выступили Нидерланды. Как сказал глава министерства по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен, потолок цен повлечет за собой нарушения поставок газа и неприятные финансовые последствия для самого Евросоюза.