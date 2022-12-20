Неисправные подушки безопасности Takata Corp. продолжают убивать людей

В текущем году причиной гибели пяти водителей стали подушки безопасности Таката. Число жертв может увеличиться в будущем.

Зафиксирован пятый случай дтп со смертельным исходом, в котором опять виновата неисправная подушка безопасности Takata.

В понедельник Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила о смерти пятого в этом году водителя, погибшего из-за подушки безопасности.

Многие люди в других дтп в течение года получили ранения из-за этого защитного приспособления марки Таката.

По заявлению NHTSA, подушка безопасности раскрывается таким образом, что даже незначительные аварии на малых скоростях могут "убить или привести к ужасным травмам, изменяющим жизнь".

По сведениям Consumer Reports, огромное число машин продолжает ездить по дорогам, укомплектованные этими неисправными подушками безопасности.

Для предупреждения трагедий, автомобили, выпущенные 19 разными производителями (всего 34 марки) уже отозваны для замены фронтальных подушек безопасности со стороны водительского или пассажирского кресел, или обоих сразу.

Эту меру NHTSA назвала “крупнейшим и самым сложным отзывом безопасности в истории США”.

Все неисправные подушки безопасности изготовлены крупным поставщиком запчастей Takata. Приспособлениями оснащались модели автомобилей, выпущенные с 2002 по 2015 год.

Такие подушки могут сработать при взрыве, причинив серьезный вред или даже убив пассажиров.

Всего было отозвано 67 млн подушек безопасности. На конец 2011 года еще 11 млн устройств еще не заменены.

В прошлом месяце руководство компании Stelliantis сделало предупреждение почти 276 000 автомобилям Dodge Magnum, Chargers и Challengers 2005-2010 модельного года, а также Chrysler 300 2005-2010 модельного года.

НАБДД настаивает, чтобы владельцы транспортных средств дважды проверяли исправность подушек безопасности и при необходимости немедленно делали замену или устраняли все обнаруженные неполадки.

Промедление может стоять жизни пассажира или водителя. Со временем неисправные и вовремя незамененные подушки безопасности становятся все более опасными.

По данным CR, срок установки подушки, а также уровень влажности и температуры могут повлиять на топливо на основе нитрата аммония, которым оснащен корпус надувного приспособления.

Это приведет к угрожающему взрыву со шрапнелью.