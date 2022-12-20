Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил город Артёмовск, где встретился с бойцами ВСУ на передовой.

Во вторник, 20 декабря 2022 года, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о том, что Владимир Зеленский посетил город Артёмовск в ДНР с необъявленным рабочим визитом.

Никифоров уточнил, что Зеленский посетил передовые позиции одной из механизированных бригад Вооружённых сил Украины, заслушал доклад командира и вручил награды и «ценные подарки» украинским военнослужащим, после чего покинул Артёмовск.