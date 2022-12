Ушел из жизни солист The Specials Терри Холл

Коллеги назвали музыканта одним из лучших певцов, авторов музыки и текстов в Британии. Они считают, что его выступления отражали настоящую жизнь.

Британский певец Терри Холл скончался скоропостижно в Лондоне.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 63 лет в результате продолжительной болезни, сообщает Рамблер.

О трагедии сообщили в своих аккаунтах в соцсетях коллеги вокалиста - участники группы The Specials.

Музыкальный коллектив The Specials был образован в 1977 году. Самой популярной их песней считается Too Much Too Young, она произвела в начале 1980-х фурор.