Ушел из жизни солист The Specials Терри Холл
2022-12-20 16:23
Коллеги назвали музыканта одним из лучших певцов, авторов музыки и текстов в Британии. Они считают, что его выступления отражали настоящую жизнь.
Британский певец Терри Холл скончался скоропостижно в Лондоне.
Музыкант ушел из жизни в возрасте 63 лет в результате продолжительной болезни, сообщает Рамблер.
О трагедии сообщили в своих аккаунтах в соцсетях коллеги вокалиста - участники группы The Specials.
Они назвали Холла одним из лучших певцов, авторов музыки и текстов в Британии. Они считают, что его выступления отражали настоящую жизнь.
Музыкальный коллектив The Specials был образован в 1977 году. Самой популярной их песней считается Too Much Too Young, она произвела в начале 1980-х фурор.
Опубликовано: Светлана Гаврусева