Министр обороны Великобритании рассказал о помощи в координации ПВО Украины

APS
2022-12-20 17:44

Глава британского оборонного ведомства рассказал о помощи в координации ПВО Украины.

Великобритания помогает Украине координировать и синхронизировать свою систему противовоздушной обороны, заявил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес. 

"Боевой опыт и консультации Великобритании помогают Украине координировать и синхронизировать свою систему противовоздушной обороны", - сказал он.

Министр обороны подчеркнул, британские консультации помогают уничтожать "российские и иранские" дроны в Украине.

Опубликовано: Максим Алексеев







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