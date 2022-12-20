Министр обороны Великобритании рассказал о помощи в координации ПВО Украины
2022-12-20 17:44
Глава британского оборонного ведомства рассказал о помощи в координации ПВО Украины.
Великобритания помогает Украине координировать и синхронизировать свою систему противовоздушной обороны, заявил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес.
"Боевой опыт и консультации Великобритании помогают Украине координировать и синхронизировать свою систему противовоздушной обороны", - сказал он.
Министр обороны подчеркнул, британские консультации помогают уничтожать "российские и иранские" дроны в Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев