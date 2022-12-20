Покупая машину по объявлению, мужчина ударом кувалды убил ее владельца

Преступление было задумано заранее, убийца хотел завладеть автомобилем и выручить за него деньги.

Убийство произошло в Краснодаре. Преступник задержан, это был 44-летний гражданин России. Потерпевший - 30-летний житель станицы Новотитаровской.

Информация предоставлена сотрудником Следственного комитета России Анной Пушкиной.

Следствие выяснило, что подозреваемый нигде не работал и искал деньги. Для этого решил украсть чужую машину и продать ее.

По объявлению о продаже он договорился встретиться с владельцем автомобиля Lada Granta. У них было несколько предварительных встреч.

Вечером 11 декабря мужчины договорились завершить сделку. Для чего подозреваемый пригласил владельца авто к себе домой в СНТ "Лескраспромовец".

Хозяин машины подписал договор купли-продажи, и на некоторое время отвернулся спиной.

44-летний подозреваемый нанес несколько ударов кувалдой по голове 30-летнему продавцу автомобиля.

После убийства он положил тело в машину, вывез в Динский район и закопал в поле.

Анна Пушкина:

«Также он выбросил в разных местах орудие убийства, лопату, а также два мобильных телефона потерпевшего»

После чего знакомые убитого мужчины начали его искать, приехали к новому владельцу и стали задавать ему вопросы.

Он объяснил, что после сделки произвел расчет и отвез мужчину домой.

Сестра пропавшего мужчины написала заявление в полицию о пропаже брата. В скором времени личность преступника была установлена, он во всем признался и указал место захоронения тела и орудия убийства. Сейчас он в СИЗО в ожидании суда.