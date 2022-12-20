Покупая машину по объявлению, мужчина ударом кувалды убил ее владельца
Преступление было задумано заранее, убийца хотел завладеть автомобилем и выручить за него деньги.
Убийство произошло в Краснодаре. Преступник задержан, это был 44-летний гражданин России. Потерпевший - 30-летний житель станицы Новотитаровской.
Информация предоставлена сотрудником Следственного комитета России Анной Пушкиной.
Следствие выяснило, что подозреваемый нигде не работал и искал деньги. Для этого решил украсть чужую машину и продать ее.
По объявлению о продаже он договорился встретиться с владельцем автомобиля Lada Granta. У них было несколько предварительных встреч.
Вечером 11 декабря мужчины договорились завершить сделку. Для чего подозреваемый пригласил владельца авто к себе домой в СНТ "Лескраспромовец".
Хозяин машины подписал договор купли-продажи, и на некоторое время отвернулся спиной.
44-летний подозреваемый нанес несколько ударов кувалдой по голове 30-летнему продавцу автомобиля.
После убийства он положил тело в машину, вывез в Динский район и закопал в поле.
Анна Пушкина:
«Также он выбросил в разных местах орудие убийства, лопату, а также два мобильных телефона потерпевшего»
После чего знакомые убитого мужчины начали его искать, приехали к новому владельцу и стали задавать ему вопросы.
Он объяснил, что после сделки произвел расчет и отвез мужчину домой.
Сестра пропавшего мужчины написала заявление в полицию о пропаже брата. В скором времени личность преступника была установлена, он во всем признался и указал место захоронения тела и орудия убийства. Сейчас он в СИЗО в ожидании суда.
Опубликовано: Храмова Оксана