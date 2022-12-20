Риши Сунак: Великобритания продолжит военную поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании подтвердил готовность Лондона поддерживать Украину.

Великобритания продолжит оказывать Украине экономическую и военную поддержку, заявил глава британского кабмина Риши Сунак.

Ранее Сунак распорядился провести аудит военной помощи Киеву. Телеканал BBC сообщал, что в Британском парламенте возникли опасения, что премьер-министр может занять "слищком осторожную" позицию относительно военной помощи Украине.

Риши Сунак опроверг эти опасения, подчеркнув, что его первый звонок на посту премьер-министра был в Киев, а первый международный визит он провел в Украину.