Риши Сунак: Великобритания продолжит военную поддержку Украины
2022-12-20 20:13
Премьер-министр Великобритании подтвердил готовность Лондона поддерживать Украину.
Великобритания продолжит оказывать Украине экономическую и военную поддержку, заявил глава британского кабмина Риши Сунак.
Ранее Сунак распорядился провести аудит военной помощи Киеву. Телеканал BBC сообщал, что в Британском парламенте возникли опасения, что премьер-министр может занять "слищком осторожную" позицию относительно военной помощи Украине.
Риши Сунак опроверг эти опасения, подчеркнув, что его первый звонок на посту премьер-министра был в Киев, а первый международный визит он провел в Украину.
Опубликовано: Максим Алексеев