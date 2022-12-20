У Фаины Раневской было много поклонников, и она обожала над ними подтрунивать

Она никогда не лезла за словом в карман, а ее крылатые выражения до сих пор уходят в народ.

Фаина Раневская утверждала, что личная жизнь у нее не складывается из-за специфической внешности. Но конечно же, она лукавила.

На самом деле у нее было достаточно поклонников.

А то, что она была очень острой на язычок и невольно могла обидеть ухажера своей язвительной шуткой, - это правда.

Представителей сильного пола актриса подкалывала постоянно, а хама могла легко приструнить всего парой фраз.

Когда ей задавали вопрос, как ей удается быть такой юмористкой по жизни, она только отшучивалась.

Но даже если казалось, что жизнь рушится, Фаина Георгиевна все равно шутила.

"Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение", - уверяла Раневская.