Jutarnji list: президент Хорватии Миланович предложил уволить Борреля за бездарное руководство Евросоюзом

Издание Jutarnji list сообщает, что президент Хорватии Зоран Миланович назвал руководство Евросоюза бездарным и предложил уволить главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По его словам, это поколение политиков не отдает себе отчет о своих действиях и их последствиях.

Миланович сообщил, что ранее глава хорватского МИД Грлич Радман получил от Жозепа Борреля лживое, скандальное, безобразное письмо.

Это произошло после того, как Хорватия потребовала к себе равного отношения. Миланович уверяет, что будет добиваться увольнения Борреля.