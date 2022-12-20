У девочек, любящих много есть, в некоторых зонах мозга повышается плотность серого вещества

Обжорство может быть следствием особенностей развития мозга, которые проявляются в молодом возрасте.

Все любят иногда вкусно и много поесть. Но некоторые занимаются обжорством систематически. Часто это объясняют отсутствием силы воли или же какими-то неприятностями в жизни.

Ученые Университета Южной Калифорнии воспользовались данными масштабного клинического проекта по изучению развития мозга.

В рамках этого проекта примерно 12 тыс. детей и подростков делали магнитно-резонансную томографию мозга.

Среди девяти- и десятилетних детей, которые участвовали в проекте, были и те, кто страдал от систематического переедания.

Сравнив их мозг с мозгом тех, кто ел в разумных пределах, исследователи выяснили, что у девочек-обжор повышена плотность серого вещества в некоторых зонах мозга.

Про эти зоны давно известно, что от них зависит, насколько импульсивно человек себя ведёт; соответственно, давно не секрет, что те же зоны связаны с систематическим перееданием.

Обычно, изучая переедание, больше внимания уделяют женскому мозгу, и результаты по умолчанию переносят и на мужской.

Однако в данном случае необычным было то, что у мальчиков-обжор таких особенностей в строении мозга не обнаружилось — серое вещество в «обжорных» зонах у них было обычной плотности.

Выходит, что нейрофизиологические механизмы переедания у мужчин и у женщин отличаются, по крайней мере, в некоторых случаях. И если предполагаются какие-то методы лечения расстройств пищевого поведения, связанные со стимуляцией мозга, то эти отличия нужно учитывать.