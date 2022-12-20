Пушилин во время встречи с Путиным попросил усиление ПВО на Донбассе
2022-12-20 23:34
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным врио главы ДНР Денис Пушилин попросил усилить ПВО в регионе.
Такую необходимость он объяснил участившимися обстрелами со стороны украинских военных.
Пушилин отметил, что российские военные делают все возможное, однако Донецкой народной республике необходимо усиление противовоздушной обороны.
Ранее Пушилин говорил о том, что ПВО в ДНР модернизируют для защиты территорий от атак украинских беспилотников.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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