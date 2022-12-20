Szazadveg: большинство европейцев хотят переговоров России и Украины

Венгерский исследовательский центр Szazadveg провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство граждан стран ЕС хотят переговоров России и Украины.

Согласно результатам опроса, 82% респондентов считают, что Россию и Украину необходимо заставить пойти на переговоры.

В основном идею переговоров поддерживают в Греции, Венгрии, Португалии и на Кипре. Эти же страны выступают против санкционной политики Евросоюза.

Меньше всего сторонников переговоров исследователи зафиксировали в странах Балтии и в Польше.