Szazadveg: большинство европейцев хотят переговоров России и Украины
2022-12-20 23:38
Венгерский исследовательский центр Szazadveg провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство граждан стран ЕС хотят переговоров России и Украины.
Согласно результатам опроса, 82% респондентов считают, что Россию и Украину необходимо заставить пойти на переговоры.
В основном идею переговоров поддерживают в Греции, Венгрии, Португалии и на Кипре. Эти же страны выступают против санкционной политики Евросоюза.
Меньше всего сторонников переговоров исследователи зафиксировали в странах Балтии и в Польше.
Опубликовано: Светлана Репина