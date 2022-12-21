Итальянская компания REA сняла фильм об однополой любви русского солдата и парня из Украины

Итальянская компания REA сняла короткометражный фильм об однополой любви русского солдата и молодого человека из Харькова.

Итальянская киностудия REA сняла трагический фильм об однополых отношения военнослужащего российской армии и молодого человека из Харькова, сообщает "Украинская правда". Создатели фильма утверждают, что в основе сценария лежат рассказы харьковчанина, уточняет издание.

Режиссером короткометражного фильма "Без границ" выступил Николас Морганти Патриньяти. Сценарист и продюсер Розарио Горгоне.

По сценарию 17-летний житель Харькова бежит от войны бежит в Италию, где не может забыть свои отношения с российским солдатом.

Создатели фильма уже подверглись жесткой критике со стороны украинской аудитории, которые утверждают, что между русскими и украинцами не может быть любви, тем более однополой, пишет "Украинская правда".