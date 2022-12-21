Мадонна выложила в сеть ролик, где жует, а после выплевывает флаг Украины
Эпатажная исполнительница Мадонна в очередной раз удивила общественность. На этот раз знаменитость записала видео, где жует, а после выплевывает флаг Украины.
В видео Мадонна кладет в рот флаг Украины, жует его, а потом выплевывает. На голове артистки появляются дьявольские рога. https://www.youtube.com/watch?v=0VAqAtm7qeo
Действие происходит под музыкальное сопровождение. Звучит композиция со словами "Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется".
Большая часть юзеров поняла ролик как метафору американско-украинских отношений в рамках СВО.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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