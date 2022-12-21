Мадонна выложила в сеть ролик, где жует, а после выплевывает флаг Украины

Эпатажная исполнительница Мадонна в очередной раз удивила общественность. На этот раз знаменитость записала видео, где жует, а после выплевывает флаг Украины.

В видео Мадонна кладет в рот флаг Украины, жует его, а потом выплевывает. На голове артистки появляются дьявольские рога. https://www.youtube.com/watch?v=0VAqAtm7qeo

Действие происходит под музыкальное сопровождение. Звучит композиция со словами "Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется".

Большая часть юзеров поняла ролик как метафору американско-украинских отношений в рамках СВО.