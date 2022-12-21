Макгрегор: США рассматривают Польшу в качестве плацдарма для нападения на Россию
Дуглас Макгрегор считает, что США могут вступить в конфликт в Украине с территории Польши.
Американская армия может вступить в прямой конфликт с Россией на территории Украины с заранее подготовленного плацдарма на территории Польши, полагает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
"Я не удивлюсь, что вскоре мы услышим о том, что президент США Джо Байден объявит о необходимости отправки наших военных в Украину. Будет много слов о мире и демократии, но на самом деле это будет похоже на вторжение во Вьетнам", - сказал он.
Макгрегор подчеркнул, что Польша в качестве плацдарма выглядит предпочтительнее всего, так как Варшава давно вынашивает амбициозные имперские планы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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