Почему нам не понравилось бы оказаться средневековым рыцарем

Современного человека, окажись он на месте рыцаря, скорее всего разочаровала бы жизнь представителя этого сословия.

В рыцарских романах военные действия выглядят как удивительные и увлекательные приключения.

Те же, кто интересуется военной историей хотя бы на уровне любителя, знают, что ничего хорошего в войне нет от слова совсем. Нет сегодня, не было и тогда.

За исключением редких случаев, боевые потери в Средние века, как правило, были небольшими. Однако, «малая война» для аристократов была рутиной жизни.

Постоянные стычки с соседями, крестьянские волнения, охота на разбойников (некоторые из которых сами бывали бедными рыцарями) – все это не способствовало продолжительности жизни рыцаря.

Эпидемии были постоянными спутниками средневековых армий. Ситуация, когда армия теряла до трети личного состава в походе не от сражений, а от болезней, была в Средние века обыденностью.

Особенно плохо было с болезнями во время осады замков, которые составляли до половины военных действий в средние века.

Историкам известны случаи, когда знаменитые представители рыцарского сословия за одну осаду переносили дизентерию до трех раз.

Рыцарская судьба была неразрывно связана с регулярным получением ранений и травм.

Это только на позднесредневековых картинах представители воинской аристократии красивы, как совреименные модели после фотошопа.

Большинство мужчин, занимавшихся военным ремеслом, уже к 30 годам были украшены шрамами, имели хромоту от неправильно сросшихся костей. А нередко были лишены нескольких пальцев, уха или глаза.

Современный человек, оказавшись в средних веках, гарантированно бы заскучал. Средневековые люди жили куда более размеренно, чем современные.

Крестьяне были вынуждены работать от рассвета до заката. Однако, вкалывали они только во время сезонных работ.

Современные исследователи посчитали, что меньше всего большинства населения Земли работало именно в средние века.

Тоже самое относится и к рыцарям. Без войны большинство отчаянно искало способы себя развлечь. Турниры, пиры, охота – вот, пожалуй, и весь перечень развлечений.

Все одинаково быстро приедается и вредно для здоровья. Даже книгу почитать в средние века было бы проблемой, потому что, во-первых, книг было совсем немного.

Во-вторых, читать многие рыцари также не умели, как и их крестьяне.