ВС РФ заняли новые рубежи на Донецком направлении, уничтожив 80 бойцов ВСУ

Российские военные продвинулись на Донецком участке фронта, с боем взяв новые выгодные позиции.

Днём 21 декабря пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации Игорь Конашенков сообщил, что за сутки наступательных действий российские военные осуществили прорыв на Донецком направлении, установив единоличный контроль над новыми выгодными высотами и низинными позициями.

По данным Конашенкова, в результате наступления армии России в Донбассе всего за день ведения СВО были ликвидированы 80 украинских солдат.