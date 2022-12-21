Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины из-за ракетной угрозы

21 декабря по всей территории Украины были активированы сигналы воздушной тревоги, которая оповещает граждан о необходимости спрятаться в убежищах.

Днём среды информационное агентство "Страна.ua" сообщило, что около 13:20 по московскому времени на всей территории Украины сработала воздушная тревога из-за резко возросшего уровня ракетной угрозы. По данным СМИ, причиной воздушной тревоги является вероятный пуск ракет с территории России, однако украинские радары пока не фиксировали перемещений российских боеприпасов в воздушном пространстве.

Примечательно, что сегодня Владимир Зеленский лично прилетит в Вашингтон, где на лужайке Белого дома попросил Джо Байдена поставить Украине новые системы ПВО.