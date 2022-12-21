Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости изменения допустимого возраста российских призывников.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу пообщался с Владимиром Путиным, обратившись к нему с личной инициативой о поднятии призывного возраста в армию с 18 до 21 года. Также Шойгу призвал увеличить предельный возраст воинского призыва с 27 до 30 лет. Сергей Шойгу отметил, что подобные изменения должны проводиться поэтапно.

Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации в России были выявлены проблемы. По мнению Шойгу, они связаны с отсутствием мобилизации в стране со времён Великой отечественной войны.