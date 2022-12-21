Греция закрыла воздушное пространство для полётов авиации из Беларуси

Правительство Греции приняло решение о временном закрытии воздушного пространства страны для белорусских самолётов.

21 декабря информационное агентство "pentapostagma.gr" сообщило, что Управление гражданской авиации Греции запретило самолётам, следующим из Беларуси или через неё, входить в греческое воздушное пространство. Также самолётам авиации Греции запрещается входить в воздушное пространство Беларуси.

На сайте pentapostagma.gr отмечается, что исключением для этих запретов служат случаи, в которых проход судна через белорусское или греческое воздушное пространство необходимо совершить из соображений безопасности.