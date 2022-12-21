Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как избавиться от бессонницы и проблем со сном

О заболевании и его причинах, публичный Доктор Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

По мнению специалиста, чаще всего бессонницу провоцируют стрессы, период акклиматизации, смена часовых поясов, несоблюдение режима дня и проблемы со здоровьем.

Также бессонница может возникнуть из-за шума и пребывания в непривычной обстановке.

Если долгое время не удается заснуть, то в такой ситуации заставлять себя бесполезно.

Лучше всего встать, по возможности пройтись, почитать и отвлечься иным образом, но только без использования смартфона. «Отвлекаться» Комаровский советует до тех пор, пока глаза не начнут закрываться сами.

Чтобы избежать бессонницы у детей, Комаровский советует укладывать их в комфортной обстановке и приятной для тела одежде.